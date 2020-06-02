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Газета.RuГазета.RuВ Москве заработал сервис с графиком отключения воды

В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства. Сервис размещен на портале mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
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Петр Бирюков
Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ.
— Петр БирюковРИА Новости 11:19

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