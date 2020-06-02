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В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства. Сервис размещен на портале mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".

В Москве заработал сервис с графиком отключения воды

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