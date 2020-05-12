Транспорт
ТАССВ Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков
По словам замначальника управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Алексея Диокина, новая система позволяет существенно экономить время и ресурсы сотрудников полиции и эффективнее работать с теми, "кто игнорирует требования режима повышенной готовности".
Читать в источнике
Оценить364
с чего всё началось
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.Коммерсантъ03:43
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве заработала система, которая в режиме онлайн сообщает о движении автомобилей без пропусков
Информационный центр Правительства Москвы03:45
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Комментарии
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Киберспорт
В Steam бесплатно раздают игру в духе классических частей GTA
В онлайн-магазине Steam очередная бесплатная раздача.
Российская газета 03:52
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Армия и оружие
Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео
Военное дело 10:00
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
Общество
В Краснодарском крае с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований
Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями.
ТАСС 06:34
Здоровье
В Тульскую область доставят около 15 тысяч защитных костюмов
В Тульскую область доставят около 15 000 защитных костюмов. Алексей Дюмин отметил, что тема средств защиты стала объектом для спекуляций.
Тульская пресса 12:02
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Общество
Тюменцы оформляют президентские выплаты на детей
В скором времени Боровкова вновь займется оформлением заявления, но уже на единовременную выплату 10 тысяч рублей на старшего сына Максима (ему полных 10 лет) – о новой мере поддержки абсолютно всех семей, имеющих детей от трех до 15 лет включительно, глава страны высказался накануне.
Тюменская область сегодня 08:00
Происшествия
В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Общество
Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Происшествия
Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики
У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Здоровье
Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина
Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности.
REGNUM 10:00
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
Политика
В России сохранятся ограничения для граждан старше 65 лет
Во время обращения к нации глава государства Владимир Путин заявил, что ограничения для граждан старше 65 лет сохранятся.
Мой Брянск вчера в 10:10
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Футбол
Экс-игрок Колумбии задержан за незаконный оборот наркотиков
Бывший футболист сборной Колумбии Эдвин Конго задержан за незаконный оборот наркотиков, сообщает Marca со ссылкой на журналиста La Sexta Мануэля Марласку.
Газета.Ru 13:05
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17