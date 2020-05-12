ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.

с чего всё началось

По словам замначальника управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Алексея Диокина, новая система позволяет существенно экономить время и ресурсы сотрудников полиции и эффективнее работать с теми, "кто игнорирует требования режима повышенной готовности".

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

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