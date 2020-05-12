Транспорт
Газета.RuВ Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков
На московских дорогах начала работать система, которая в режиме реального времени выявляет автомобили без цифровых пропусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД).
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с чего всё началось
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.Коммерсантъ03:43
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