Транспорт
Газета.RuВ Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков
На московских дорогах начала работать система, которая в режиме реального времени выявляет автомобили без цифровых пропусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.Коммерсантъ03:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Комментарии
Гаджеты
Портативная колонка Sony Extra Bass SRS-XB23 адресована любителям активного отдыха
Новинка адресована любителям активного отдыха.
iXBT.com 05:52
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Политика
Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений
Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса.
Обозреватель Врн вчера в 13:32
Экономика
Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости вчера в 13:36
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Здоровье
Роспотребнадзор: «Решение по торговым центрам еще не принято»
В Саратовской области пока не планируется открытие торговых центров.
Взгляд-инфо 06:00
Авто
Завод Hyundai в Петербурге возобновляет производство
Российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновляет производство автомобилей, приостановленное на период майских праздников.
Автоновости дня 04:02
Наука
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Общество
В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия
Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
Происшествия
В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш
Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
РИА Новости 06:53
Политика
Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу
Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
Многие зрители сочли, что фильм оскверняет память тех, кто воевал за Родину во время Второй мировой.
StarHit.ru 05:00
Экономика
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов
Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9).
ТАСС вчера в 23:30
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru вчера в 08:53
Общество
Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»
Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
Adindex.ru 03:51
Общество
В Тульской области введен обязательный масочный режим, но не для всех
Согласно указу главы региона, без масок запрещено появляться на улицах и в общественных местах жителям Тулы, Новомосковска, Щекинского, Веневского, Заокского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов.
ИА Красная Весна вчера в 12:47
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45