Транспорт

Газета.RuГазета.RuВ Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

На московских дорогах начала работать система, которая в режиме реального времени выявляет автомобили без цифровых пропусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД).
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ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
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В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

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ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков

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