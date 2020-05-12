ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.

с чего всё началось

На московских дорогах начала работать система, которая в режиме реального времени выявляет автомобили без цифровых пропусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Политика Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса. 70

Экономика Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов. 20

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 41

Авто Завод Hyundai в Петербурге возобновляет производство Российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновляет производство автомобилей, приостановленное на период майских праздников.

Наука Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2 Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.

Общество В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу. 45

Происшествия В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр". 2

Политика Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».

Экономика Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9). 5

Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 77

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 4

Общество Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. 61

Происшествия ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих". 58

Авто Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.