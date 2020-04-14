За прошедшие сутки на территории Российской Федерации официально зарегистрировано 2 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Рост числа пациентов с COVID-19 зафиксирован в 51 регионе страны. Более половины случаев инфицирования относится к Москве, в которой заразились еще 1 489 человек.

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