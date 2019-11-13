Происшествия

РБКРБКВ Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают ТАСС и «РИА Новости».
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с чего всё началось
«По данным следствия, вечером 13 ноября 2019 года возле жилого дома, расположенного по Нахимовскому проспекту в городе Москве, неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения», — говорится
 в официальном сообщении главного следственного управления (ГСУ) СК по городу Москве без указания имени погибшего.
РБК02:40

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В Москве убили чемпиона мира по тайскому боксу

РИА Новости02:21

Чемпиона мира по тайскому боксу Боляна убили в столице

Вечерняя Москва02:43

Чемпиона мира по тайскому боксу застрелили у дома в Москве

Москва 2402:36

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК03:00

В Москве застрелили трехкратного чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна

ТАСС02:10

Чемпиона мира по тайскому боксу застрелили у дома на Нахимовском проспекте

Агентство Москва02:06

В Москве застрелен известный армянский спортсмен Ашот Болян

Московский Комсомолец01:41
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:41, Вашингтон
Шоу-бизнес

В борьбе за дочь Холли Берри обвинила ее отца в инцесте и расизме

Bimru.ru 01:10
Происшествия

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции

В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU 12 ноября в 22:37
Экономика

«МегаФон» снизил долговую нагрузку

«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 02:07
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Известия вчера в 20:24
Происшествия

СМИ предостерегли от публикации непроверенных данных о стрельбе в колледже

Добавим, что в СМИ появились сообщения о скончавшемся в больнице прямо на операционном столе одном из пострадавших в результате стрельбы в благовещенском колледже.
REGNUM 03:06
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Гаджеты

Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Происшествия

В Забайкалье следователи проверят обстоятельства ДТП с семью погибшими

Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Агинском районе, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Актуальные Новости 02:37
Общество

На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.
Областная газета 03:30
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика

Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество

Начало производства самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год

В России планируется начать производство лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2, которое начнётся в 2023 году, сообщили на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).
RT на русском 03:27
Технологии

В Сети создан сервис для диагностики степени изношенности тела

Разработчики онлайн-сервиса "Калькулятор возраста" предлагают пользователям Сети узнать свой биологический возраст и степень изношенности организма.
РЕН ТВ вчера в 20:25
Политика

Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли на Украине

Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 08:32
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском вчера в 12:00
Хоккей

«Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Вечерняя Москва 12 ноября в 14:17
Общество

Минобороны хочет взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей через суд

Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО "Туполев" о взыскании 4,6 млрд рублей.
ТАСС 02:58
Политика

Украинцы переезжают в Крым чаще, чем крымчане на Украину

"Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации", – сообщил Константинов.
Московский Комсомолец вчера в 03:51
Происшествия

11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие

Израильская армия атакует объекты в секторе Газа

Радио Маяк 12 ноября в 06:12
Хоккей

Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

Советский спорт 01:31
Общество

На распродаже AliExpress россияне потратили рекордное число денег

Россияне потратили на распродаже AliExpress 11 ноября рекордные 17,2 млрд рублей.
АБН вчера в 08:44
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