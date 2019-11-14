с чего всё началось

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают ТАСС и «РИА Новости».

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

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