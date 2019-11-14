Происшествия
РБКВ Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают ТАСС и «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
Столичный СКР возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ) после того, как 40-летнего мужчину застрелили вечером 13 ноября на Нахимовском проспекте.Коммерсантъ03:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Новые подробности убийства известного спортсмена Боляна: успел распродать машины
Московский Комсомолец07:29
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:48, Вашингтон
Политика
Переговоры Трампа и Эрдогана начались в Вашингтоне
В Вашингтоне стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 14 ноября передает агентство Reuters.
Музыка
Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге
Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Кино
Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети
В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Общество
Наводнение в Венеции стало самым сильным за последние 50 лет
В Венеции сообщают о серьезном ущербе в результате сильнейшего за 50 лет наводнения.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%.
Происшествия
Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже
19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Политика
МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Авто
АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Транспорт
В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Технологии
Media Markt показала рендерные изображения PlayStation 5 и DualShock 5
Помимо самой консоли дизайнеры розничной сети создали рендеры и геймпада DualShock 5 Ранее «АСТЕРА» сообщала, что PlayStation 5 получит возможность отдельной установки SSD накопителя объёмом до 3 ТБ.
Футбол
КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Авто
BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя
В уведомлении о добровольном отзыве, которое российское отделение BMW направило в Росстандарт, говорится о том, что под сервисную кампанию подпали автомобили третьей (кузов G20), пятой (G30) и седьмой (G11) серий.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Футбол
«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
Волейбол
Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»
"Не думаю, что в Кремле как-то должны комментировать ситуацию с самолетом и котом", - пояснил Песков.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Политика
Путин назвал главные темы саммита БРИКС в России
Саммит БРИКС пройдет в России под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития».