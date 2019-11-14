Происшествия
РБКВ Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают ТАСС и «РИА Новости».
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с чего всё началось
Столичный СКР возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ) после того, как 40-летнего мужчину застрелили вечером 13 ноября на Нахимовском проспекте.Коммерсантъ03:50
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Новые подробности убийства известного спортсмена Боляна: успел распродать машины
Московский Комсомолец07:29
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Происшествия
В Благовещенске задержали гендиректора ЧОПа после стрельбы в колледже
Следователи задержали генерального директора частной охранной организации "Сириус-А" после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает пресс-служба СК.
Политика
Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко.
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Общество
На Алтае после жалобы Медведеву нашли деньги на горячую воду для села
В Алтайском крае региональные власти обещают восстановить горячее водоснабжение в селе Санниково.
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений
Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
Экономика
Владелец турецкого Anex Tourism объявил о покупке «Интуриста»
Основатель турецкой Anex Tourism Нешет Кочкар заявил местному изданию Turizmguncel о покупке российского туроператора «Интурист».
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Росси является врагом, с которым невозможно выстраивать отношения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Политика
Депутат от партии Зеленского заявила в Раде о преследованиях
Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Транспорт
«Гранд Сервис Экспресс» расширит географию маршрутов поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений
Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Финансы
Международные резервы РФ с 1 по 8 ноября сократились на $1,8 млрд
Международные резервы России на 8 ноября составили $541,1 млрд, сообщил Банк России.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.