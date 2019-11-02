с чего всё началось

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы. Судя по видеозаписи, место преступления оцеплено полицией, передает РИА «Новости».

Опубликовано видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

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