Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руОпубликовано видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы. Судя по видеозаписи, место преступления оцеплено полицией, передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
По данным столичного главка Следственного комитета
, неизвестный расстрелял на западе Москвы двоих мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия.
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Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
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