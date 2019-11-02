Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС. Источник рассказал, что начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии находился в Москве не в командировке.
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с чего всё началось
По данным столичного главка Следственного комитета
, неизвестный расстрелял на западе Москвы двоих мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия.
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На месте убийства главы ЦПЭ МВД Ингушетии ведется поквартирный обход домов

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