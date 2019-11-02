Происшествия
КоммерсантъВ Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС. Источник рассказал, что начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии находился в Москве не в командировке.
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с чего всё началось
Следственный комитет подтвердил, что одним из застреленных в Москве мужчин был начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.Телеканал 360°13:50
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