с чего всё началось

Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС. Источник рассказал, что начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии находился в Москве не в командировке.

В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

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