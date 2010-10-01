Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, рассказал Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

с чего всё началось

Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли. Об этом сообщил столичный экономический штаб по коронавирусу.

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