Экономика
ТАССМосковские застройщики получат отсрочку по аренде земли
Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли. Об этом сообщил столичный экономический штаб по коронавирусу.
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с чего всё началось
Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, рассказал Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08
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Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08
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Avia.pro 09:16
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Газета.Ru 13:14
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Газета.Ru вчера в 16:57
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В Волгограде задержали руководителя следственного отдела СУ СКР
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МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
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89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
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Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
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