Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМосковские застройщики получат льготы на аренду земли

Льготу получат компании, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли.
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с чего всё началось

Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы

Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, рассказал Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08

Подробнее о событии

Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли

ТАСС07:29

Застройщики Москвы могут отсрочить платежи по аренде за II квартал 2020 года

РИАМО07:03

Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли

Вечерняя Москва03:13

Московские застройщики получат льготы на аренду земли

Интерфакс06:12

Власти Москвы окажут поддержку застройщикам

Москва 2403:15

Застройщикам из Москвы предоставят льготы на аренду земли

News.ru06:43

Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос 10:03
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Происшествия

На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей

В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в людей, которые шумно что-то отмечали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 15:29
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Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Общество

Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО 15:26
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Политика

Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой окончательно прекратила общение с матерью

После срыва Даны Борисовой, который телеведущая не стала скрывать от аудитории, дочь знаменитости перестала выходить с ней на контакт и призналась в отсутствии желания видеть мать.
Наша версия 08:57
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Футбол

Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Общество

Обязательный карантин для прилетающих в Храброво продлят до 31 мая

Обязательное наблюдение в течение 14 суток после приезда для всех, кто прилетает в Калининградскую область, будет продлено до 31 мая 2020 года.
Русский Запад 13:16
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Экономика

Завод по производству металлоизделий построят в Нижнем Новгороде

Завод по производству металлоизделий планирует построить на ул. Коновалова в Нижнем Новгороде компания ООО «Первая ковка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:30
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Авто

Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite

До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 00:09
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Политика

Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

Аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM) оценил влияние пандемии коронавируса на потенциал США в «сдерживании» России и Китая, пишет RT.
Lenta.ru 00:26
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Энергетика

Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 08 мая в 12:15
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Происшествия

В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:02
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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Армия и оружие

WSJ: США выводят ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

МонаВиста 08 мая в 10:45
28
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бондарчук отмечает 70-летие

Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.
Россия – Культура 05:21
Общество

В Саратовской области до 31 мая продлили режим самоизоляции

Режим повышенной готовности и самоизоляции продлен в Саратовской области до 31 мая.
Kursk.com 14:00
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
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Политика

Единственный Парад Победы в СНГ прошел в Минске

В белорусском Минске в субботу, 9 мая, прошел Парад Победы – единственный в этом году на постсоветском пространстве, сообщает Znak.com.
Труд вчера в 06:47
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Политика

В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400

RT на русском 08 мая в 04:28
9
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
20
Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери

Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru 09:57
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