Учительница коррекционной школы в Москве стала фигуранткой уголовного дело. Оно возбуждено столичной полицией. Как сообщает пресс-служба МВД, речь идет о статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

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