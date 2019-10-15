Происшествия
ИзвестияВ Москве завели дело на бившую школьников учительницу
В Москве возбудили уголовное дело в отношении учительницы коррекционной школы № 2124, которая избивала учеников. Об этом 15 октября сообщил ТАСС. На данный момент 41-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.
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Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Общество
ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
РБК 19:51
Кино
Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене
Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Время Пресс 04:00
Армия и оружие
Эрдоган оценил санкции США против Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции.
Газета.Ru 16:54
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru 16:09
Общество
Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда
Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
Эхо Москвы 07:32
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.
Motor 10:05
Общество
Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Известия 16:29
Общество
Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий
Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что у прославленного артиста балета растет 19-летний внебрачный сын.
WMJ.ru вчера в 17:59
Здоровье
Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах
Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
РЕН ТВ 17:09
Армия и оружие
Боевики ВСУ при содействии «1+1» отличились созданием очередного фейка
Военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ крепко облажались в попытках выпустить фейк, который бы объяснил неповиновение приказам главнокомандующего Украины Владимира Зеленского со стороны командующего ОТГ «Восток» Эдуарда Москалева.
Новостной фронт 16:44
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Петербургский дневник 03:06
Футбол
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
МК-Спорт 08:40
Футбол
Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Российская газета 16:21
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемых в смертельном избиении мужчины
Российская газета 04:00
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
RuNews24.ru 13 октября в 13:26
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera 13:08
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Авто
Представлена базовая версия электромобиля Porsche Taycan
Компания Porsche представила базовую версию своего первого электромобиля Taycan.
За рулем Кубань вчера в 04:56
Экономика
Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС
Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Евразия Daily 02:21
Экономика
Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение
«Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений (сейчас сеть насчитывает 420 офисов) в течение трех-пяти лет.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36
Экономика
Цены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня
В компании подсчитали, что к октябрю 2019-го средняя ставка аренды жилья в стране достигла 16 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru 01:45