В Москве возбудили уголовное дело в отношении учительницы коррекционной школы № 2124, которая избивала учеников. Об этом 15 октября сообщил ТАСС. На данный момент 41-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.

В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

Общество Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Общество ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии» Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.

Кино Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.

Армия и оружие Эрдоган оценил санкции США против Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции.

Кино Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы» В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.

Авто На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104 В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.

Общество Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.

Общество Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.

Шоу-бизнес Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что у прославленного артиста балета растет 19-летний внебрачный сын.

Здоровье Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.

Армия и оружие Боевики ВСУ при содействии «1+1» отличились созданием очередного фейка Военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ крепко облажались в попытках выпустить фейк, который бы объяснил неповиновение приказам главнокомандующего Украины Владимира Зеленского со стороны командующего ОТГ «Восток» Эдуарда Москалева.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Футбол УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.

Футбол Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.

Технологии Microsoft анонсировала обновление Windows 10 Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.

Гаджеты Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11 В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.

Экономика Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.

Авто Представлена базовая версия электромобиля Porsche Taycan Компания Porsche представила базовую версию своего первого электромобиля Taycan.

Экономика Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.

Экономика Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение «Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений (сейчас сеть насчитывает 420 офисов) в течение трех-пяти лет.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.