Происшествия
Газета.RuВ Москве завели дело на избивавшую детей учительницу
Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Здоровье
Медики перечислили пять «едва заметных» признаков рака кишечника
Симптомы рака кишечника могут быть практически незаметными и не обязательно заставляют пациентов чувствовать себя плохо, утверждают специалисты из Национального центра здравоохранения Великобритании.
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Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
Шоу-бизнес
Команда «якутского Оскара» прокомментировала вручение короны Бузовой
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Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
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Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Армия и оружие
В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны
По словам заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, которая курирует вопросы разоружения, риск начала ядерной войны продолжает увеличиваться.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе узнал о существовании 19-летнего внебрачного сына
У 45-летнего экс-солиста Большого театра и главы Вагановского училища Николая Цискаридзе в Сети объявился "сын".
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Экономика
Эксперты подсчитали ущерб от несоблюдения норм труда
Из-за несоблюдения норм охраны труда российская экономика по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП.
Игры
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Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Общество
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Космос
SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников
Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Армия и оружие
Канада приостановила поставки вооружений в Турцию
Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий
Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.