Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве завели дело на избивавшую детей учительницу

Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
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