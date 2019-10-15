Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу

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