Происшествия
Газета.RuВ Москве завели дело на избивавшую детей учительницу
Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
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Коммерсантъ 09:32
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Схемы маршрутов будут вклеивать в дневники школьников Власти Саратова разработают для детей индивидуальные маршруты от дома до школы и обратно, от которых нельзя будет отклоняться, пишет "Коммерсантъ".
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За что Горбачёву дали Нобелевскую премию мира?
29 лет назад, 15 октября 1990 года, Президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира.
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