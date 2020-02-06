Происшествия
ТАСССК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Экономика
En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
Как будет устроена сделка En + с ВТБ Для выкупа доли ВТБ, который был вторым по размеру акционером компании, после Дерипаски, En + привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ на 6 февраля).
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об убийстве Япончика
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Политика
Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон
Верховная рада Украины отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», который существенно сокращает время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Кино
Появились первые кадры со съёмок «Матрицы-4» с Киану Ривзом
Поклонники выложили в Сеть первые кадры со съёмочного процесса. Фото и видео сделаны в районе Норт-Бич.
Общество
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Технологии
Samsung заблокировал умные телевизоры россиян
Как правило, техническая поддержка Samsung рекомендует обращаться на горячую линию для решения проблемы.
Происшествия
Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского
Прокурор предложил приговорить к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова, которого суд присяжных признал виновным в убийстве полицейского в московском метро в ночь на 3 сентября 2018 года на станции «Курская».
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Происшествия
В Уфе мужчину, спасшего мальчика от педофила, отправили под арест
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Происшествия
Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина
Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп.
Происшествия
В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Футбол
Месси задумался об уходе из «Барселоны»
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси задумался об уходе из команды после конфликта с руководством.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями
У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Политика
Оппозиция заблокировала трибуну Рады
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
OMV допустила рост цен на газ в Европе в случае новых санкций по СП-2
Глава австрийской OMV Райнер Зеле прокомментировал сообщения о том, что США могут ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».