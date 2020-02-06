Происшествия

ТАССТАСССК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.
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