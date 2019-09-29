Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела

Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Митинг в поддержку фигурантов «московского дела» завершился в Москве без задержаний

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