Общество
РИА НовостиВ Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
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Газета.Ru вчера в 11:45
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Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер 05:07
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«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Кононов пришел на пост главного тренера «Спартака» в ноябре прошлого года.
РБК 12:31
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Футбол
Краснодар — Арсенал (Тула) 2:0
Газета.Ru 13:58
Политика
В МИД России оценили заявления и действия Киева при Зеленском
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что во время нахождения на посту президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях и действиях Киева нет противоречий.
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В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru 27 сентября в 11:22
Политика
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Конгрессмены из Демократической партии США намерены добиться публикации бесед американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.
RT на русском 11:29
Общество
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
РИА Новости 08:13
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Умерла теща Александра Лукашенко
Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия 08:59
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия
В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне
Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Московский Комсомолец 09:40
Здоровье
Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии
Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 27 сентября в 04:39
Футбол
«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место
Заработанные три очка позволили «Лестеру» подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» идет в зоне вылета, на девятнадцатой строчке.
Bookmaker-ratings.ru 13:23
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
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У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra вчера в 06:08
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Семин после гола в ворота «Зенита» показал жест VAR
Sports.ru вчера в 13:30
Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
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Происшествия
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Культура
Хидэо Кодзима снимется в «Вечернем Урганте»
Хидэо Кодзима станет гостем программы «Вечерний Ургант». Об этом было объявлено в твиттере программы.
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Политика
Крым посетит делегация из США и стран Европы
Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
REGNUM 10:10
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12