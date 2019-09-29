По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в митинге приняли участие около 20 тыс. человек. Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом 2019 года.

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

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