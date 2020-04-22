Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

В Москве могут быть введены новые ограничительные меры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков, передает РИА Новости. По его словам, такие меры будут прорабатываться в случае нарастания числа заболевших.
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Данчиков: Москве может потребоваться дополнительное ужесточение в борьбе с COVID-19

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Главконтроль назвал условие для новых ограничений в Москве

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В Москве назвали условие проработки новых ограничительных мер из-за COVID-19

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Главконтроль Москвы назвал условие проработки новых ограничительных мер

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В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru14:34

В Москве заявили о возможности новых ограничений по коронавирусу

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В Москве назвали условия ужесточения режима по коронавирусу

Московский Комсомолец14:52
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Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.
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Общество

Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор

Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
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Киберспорт

Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем

Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.
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Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда 15:13
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
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Политика

Путин назначил нового замглавы СК России

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Следственного комитета страны Эдуарда Кабурнеева.
Газета.Ru 08:18
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Общество

В Финляндии вскоре могут отменить ограничения из-за пандемии

Финляндия в скором времени может снять действующие в стране ограничения из-за коронавируса, так как ситуация стабилизируется.
Московский Комсомолец 16:43
Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
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Общество

В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом

Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
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Происшествия

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
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Общество

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 16:48
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Происшествия

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Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Каррера поблагодарил за поздравления и показал свой праздничный торт

Главный тренер АЕК поблагодарил всех за поздравления. Также он показал свой праздничный торт.
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Транспорт

В Москве 22 апреля выявили 230 тысяч водителей без пропусков

В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
RT на русском 14:38
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Общество

Коммунисты в день 150-летия Ленина возложили цветы к мавзолею

Российская газета 08:00
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Финансы

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
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Общество

Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
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В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.
РИА Новости 13:48
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачу

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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Армия и оружие

Иран запустил первый военный спутник

Иран запустил на орбиту свой первый военный спутник. Об этом, как передает Radio Farda, заявил Корпус стражей исламской революции.
Фергана 09:49
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Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории

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РБК 15:37
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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