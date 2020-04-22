В Москве могут быть введены новые ограничительные меры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков, передает РИА Новости. По его словам, такие меры будут прорабатываться в случае нарастания числа заболевших.

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

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