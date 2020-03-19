Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей. Задержана жительница Московской области, у которой изъято 10 килограммов золота.
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с чего всё началось

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости01:17

Подробнее о событии

На жительницу Подмосковья завели дело после мошенничества на ₽1 млрд

РБК03:38

В Москве пресекли аферу на миллиард рублей

Взгляд.ру01:20

В Москве правоохранители пресекли мошенничество при получении крупного кредита

МВД медиа00:00

Полиция в Москве пресекла мошенничество при получении крупного кредита

Вечерняя Москва01:17

В Москве пресекли мошенничество при получении кредита на сумму более 1 млрд рублей

ТАСС01:04

Аферу на миллиард провернула жительница Подмосковья

Вести.Ru00:57

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

РИА Новости01:17
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Общество

В Кирове с подозрением на коронавирус госпитализированы еще 4 человека

Две семьи ехали на поезде рядом с зараженной кировчанкой В Кирове еще 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.
PRO Город Кирово-Чепецк вчера в 11:33
Кино

В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

RT на русском 17 марта в 08:21
Общество

Подписано постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает ИА REGNUM.
Общественное телевидение России 17 марта в 14:59
Футбол

«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса

«Каспий» приостановил действие контрактов игроков в связи с чрезвычайным положением, введенным в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.
Спорт-Экспресс 01:06
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru 04:20
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Общество

Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке

Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта.
РБК 03:39
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Игры

Следующая часть Call of Duty может стать перезапуском Black Ops

CyberSport.ru 04:08
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски в Фонде капремонта Пермского края

Сотрудники краевого управления ФСБ России проводят обыски в Фонде капитального ремонта Пермского края.
ТАСС 04:34
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости вчера в 12:49
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Общество

Лондонское метро закрывается из-за коронавируса

Власти Великобритании приняли решение закрыть в Лондоне большую часть подземки из-за распространения коронавирусной инфекции.
Live24 04:49
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости 04:04
Армия и оружие

В Сирии найдено место гибели летчика Романа Филипова

Газета.Ru 01:53
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Авто

Самый мощный BMW 7 Series станет электрическим

Самый мощный седан BMW 7 Series получит электрическую установку.
Rusargument вчера в 16:24
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Спорт

Вяльбе раскрыла секрет успеха Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, за счёт чего, по её мнению, российский лыжник Александр Большунов, четырёхкратный призёр Олимпиады и четырёхкратный призёр ЧМ, стал успешным спортсменом.
Чемпионат 04:21
Наука

Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови

Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Shraibikus News 04:57
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
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