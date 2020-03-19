Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей. Задержана жительница Московской области, у которой изъято 10 килограммов золота.

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

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