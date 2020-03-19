Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 39-летняя жительница Подмосковья создала сеть организаций, торгующих ломом драгметаллов. Она обратилась в банк за кредитом на миллиард рублей.
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с чего всё началось

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости01:17

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В Москве пресекли аферу на миллиард рублей

Взгляд.ру01:20

Аферу на миллиард провернула жительница Подмосковья

Вести.Ru00:57

Полиция в Москве пресекла мошенничество при получении крупного кредита

Вечерняя Москва01:17

В Москве пресекли мошенничество при получении кредита на сумму более 1 млрд рублей

ТАСС01:04

Аферистка пыталась обмануть банк в Москве на 1 млрд рублей

РЕН ТВ02:02

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

РИА Новости01:17

В Москве правоохранители пресекли мошенничество при получении крупного кредита

МВД медиа00:00
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика

Путин рассказал о своем статусе после 2024 года

Президент России Владимир Путин останется с Россией после 2024 года, если жители страны захотят этого. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Известия 02:34
Финансы

Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля).
Пенза-взгляд вчера в 12:53
Общество

Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку

Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку Штаб против коронавируса сообщил, что в регионе достаточно продуктов питания.
Екатеринбург-ТВ 02:55
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Культура

Съемки нового эпизода сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

Эхо Москвы 03:05
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
Финансы

В Госдуме предложили Силуанову по примеру США раздать жителям деньги

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 млрд долларов наличными.
REGNUM 03:03
Общество

Американские автогиганты временно закрывают свои заводы в США

Американские автогиганты General Motors, Ford и Fiat Chrysler заявили, что временно закрывают все свои заводы на территории Соединунных Штатов.
НТВ 00:57
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Общество

За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 02:37
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:04
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Происшествия

В Приамурье начальника госпиталя заподозрили в крупной взятке

В Амурской области по результатам проверки прокуратуры Благовещенского гарнизона возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из филиалов военного госпиталя.
Российская газета 01:17
Экономика

Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности валют

Экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил данные Bloomberg о том, что рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости 03:23
Общество

«Дочка» АФК «Система» создала экспресс-тест на коронавирус

Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера «Системы» Артема Сиразутдинова.
Forbes 02:29
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Культура

Онлайн-кинотеатры подарят бесплатные подписки россиянам на карантине

Находящиеся в режиме самоизоляции россияне смогут получить пакет подписок "Оптимум" на 14 дней бесплатно, воспользовавшись чат-ботом Okkobro в Telegram, либо отправив слово "okkobro" в личные сообщения официального сообщества онлайн-платформы в социальной сети "Вконтакте".
iReactor 16 марта в 06:03
Футбол

Футбольные чемпионаты в Европе планируют возобновить в середине мая

Тебас отметил, что Лигу чемпионов и Лигу Европы также планируют возобновить одновременно.
NewInform 00:46
Политика

Голосование по Конституции могут провести на дому

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проводиться со всеми мерами предосторожности из-за коронавируса или будет перенесено, если организовать его 22 апреля не позволит эпидемиологическая обстановка.
Вести.Ru вчера в 13:51
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Политика

Польский журналист призвал равняться на Россию

В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Газета.Ru 01:33
Наука

Свитки Мертвого моря оказались подделкой

Evo-rus.com вчера в 15:43
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Наука

Ученые выяснили происхождение нового коронавируса

Основываясь на анализе геномной последовательности, учёные пришли к выводу, что наиболее вероятное происхождение нового коронавируса следует по одному из двух возможных сценариев.
ToDay News Ufa вчера в 10:44
Общество

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
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