Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

с чего всё началось

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 39-летняя жительница Подмосковья создала сеть организаций, торгующих ломом драгметаллов. Она обратилась в банк за кредитом на миллиард рублей.

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

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