Происшествия
Российская газетаВ Москве женщина сбросила с моста двоих детей
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Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
ТАСС 02:44
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru вчера в 03:52
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Политика
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий 09:14
Происшествия
ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
Вести.Ru 11:45
Армия и оружие
Индия провела очередные лётные испытания ракеты Astra «воздух-воздух»
Ракета Astra класса "воздух-воздух" прошла успешные летные испытания на побережье штата Одиша - заявили в пресс-службе Минобороны Индии.
Военное обозрение 10:35
Экономика
«АЛРОСА» может приобрести «Кристалл» за 1,9 млрд рублей
Стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 млрд рублей.
Finam.Ru 11:36
Авто
Электромобили могут пустить на выделенные полосы
Автоновости дня вчера в 22:10
Происшествия
Госдума расширяет право задержанных на звонок близким
Прописывается, что право задержанного лица на один телефонный разговор в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции.
REGNUM 08:42
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Гаджеты
Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений
Несколько дней назад корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB4515384 для Windows 10.
Игромания.ру 12:00
Армия и оружие
Forbes: «Циркон» обеспечит преимущество ВМФ РФ над ВМС США и Британии
Российские перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми Россия намерена вооружить свои подводные лодки, обеспечит преимущество ВМФ РФ на ВМС США и Великобритании, так как по сравнению с дозвуковыми "Калибрами", новые ракеты обладают повышенной скоростью и способны поражать различные цели, при этом оставаясь неуязвимыми для средств ПВО противника.
Военное обозрение 07:02
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Армия и оружие
Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США
Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.
ТАСС 11:22
Космос
Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад
Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.
Российская газета 11:50
Политика
США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 11:24
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор вчера в 05:00
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
ТАСС вчера в 14:02
Политика
В ООН Киев призвали выплатить пенсии жителям Донбасса
Матильда Богнер, глава миссии ООН на Украине, считает, что выплата пенсий жителям Донбасса может поспособствовать объединению страны.
Новостной фронт 09:43