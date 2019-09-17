Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве женщина сбросила с моста двоих детей

На юго-востоке Москвы женщина скинула с моста двоих детей.
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Дело возбудили в Москве против женщины за попытку сбросить с моста двух детей

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В Москве женщина сбросила с моста двух детей

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Возбуждено дело после того, как женщина сбросила с моста в столице двух детей

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Женщина сбросила двоих детей с моста в Некрасовке

Москва 2403:53

СК завел уголовное дело на женщину, сбросившую двух детей с моста в Москве

РИА Новости04:08

Женщина скинула с моста на юго‑востоке Москвы двух детей

РИАМО03:56

В Москве женщина сбросила с моста двух маленьких детей

Life.ru04:09
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Происшествия

Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца

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Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Происшествия

Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
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Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна

Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
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У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность

Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.
StarHit.ru вчера в 03:24
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Песков признал безопасность коммуникаций в Telegram

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".
Вести.Ru 05:54
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note 01:36
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Политика

Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Газета.Ru 06:27
Происшествия

В Тюмени ограбили отделение банка «Открытие»

Неизвестный мужчина ограбил отделение одного из коммерческих банков в Тюмени.
ТАСС 04:01
Происшествия

Под Смоленском два сотрудника Росгвардии попали под БТР

REGNUM 04:50
Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

REGNUM 01:09
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Депутат Госдумы Власов предложил признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру спорта Павлу Колобкову письмо с предложением официально признать рэп-баттлы видом спорта.
Спорт день за днем 06:59
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия

В Сочи задержан подозреваемый в убийстве сброшенной с моста девушки

ТАСС 06:24
Политика

Кремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400

РБК 05:30
Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Lenta.ru 00:36
Политика

В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»

В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала фото в мини-платье

Знаменитость опубликовала фото в красном мини-платье с глубоким декольте и открытыми плечами.
Дни24 03:57
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес

Экс-супруг Нино Нинидзе высказался о ее романе с Максимом Виторганом

Коллега и бывший муж актрисы Нино Нинидзе Кирилл Плетнев подтвердил роман своей экс-супруги с артистом Максимом Виторганом.
Суть событий 02:00
Происшествия

Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

Газета.Ru вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия

В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 06:07
Экономика

РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК

Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
Коммерсантъ 04:06
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