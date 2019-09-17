Происшествия
ИнтерфаксВ Москве женщина сбросила с моста двух детей
В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних, сообщила пресс-служба столичного главка СКР.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Общество
Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова
Телеведущий и актер Максим Галкин выступил в поддержку коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции в Москве 3 августа.
РБК 04:21
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ 07:05
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото мужа с Кокориным на свободе
Жена Павла Мамаева Алана в своем Instagram опубликовала фото своего мужа с Александром Кокориным в автомобиле после освобождения по УДО.
Нева Спорт 04:03
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Политика
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Общество
Госдума поддержала введение электронных трудовых книжек
Закон об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета 08:30
Космос
«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам
Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 01:05
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская высказалась о воссоединении Джигарханяна с женой
Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская по просьбе Дни.ру прокомментировала воссоединение артиста со второй по счёту супругой Татьяной Власовой.
Рамблер вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Политика
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:57
Экономика
ФАС предложила «Аэрофлоту» стать инкубатором по созданию лоукостеров
Федеральная антимонопольная служба России предлагает продать 25% плюс одну акцию авиакомпании «Победа».
BFM.ru 04:20
Шоу-бизнес
Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Lenta.ru 05:59
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
RT на русском 10:00
Космос
Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером
В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.
Эхо Москвы 14 сентября в 00:00
Политика
Минск опроверг сообщения о планах создания конфедерации с Россией
В вопросе интеграции России и Белоруссии есть «красные флажки» — суверенитет и независимость каждой из стран, заявила в интервью изданию «Наша Нива» пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
RT на русском вчера в 10:08
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском 08:36
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей вчера в 05:33
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23