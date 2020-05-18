Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

с чего всё началось

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

Общество В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. 573

Энергетика Россия создаст нефтяной резерв по примеру США Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова. 24

Армия и оружие Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае Армейские подразделения Центрального военного округа развернули полевой госпиталь на 100 мест для зараженных коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ. 1,1K

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 237

Общество России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса. 1

Здоровье В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 970 Из 25 новых случаев COVID-19: семь человек прибыли из других регионов, двое больных – из числа контактных в Баунтовском районе, четыре человека – из числа контактных в Кижингинском районе, три пациента – в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные с другими ранее выявленными заражёнными COVID-19. 66

Фигурное катание Загитова показала подарки на 18-летие Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. 4

Общество За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. 480

Происшествия Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск. 29

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 132

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Согласно информации, содержащейся в СПИК, с 2021 года и на протяжении семи будущих лет в линейке «АвтоВАЗа» должно появиться семь новых моделей: B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, а также Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 460

Политика Mitteldeutscher Rundfunk (Германия): Россия — поздняя любовь восточных немцев (Mitteldeutscher Rundfunk) Правда, слишком тесные контакты между размещенными в ГДР войсками и местным населением уже не поощрялись, о чем свидетельствуют некоторые исследования: «Потому что чем ближе они соприкасались, тем чаще возникали вопросы, действительно ли у коммунизма в России есть будущее», — объясняет Зильке Сатюков, профессор новейшей истории в Университете Галле-Виттенберг.

Авто «Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.

Экономика Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes. 33

Общество ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья". 13

Шоу-бизнес Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.