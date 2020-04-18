Коронавирус
РИА НовостиМосковские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Стало известно число вылеченных российскими врачами итальянцев
Российские врачи, отправленные в итальянский Бергамо для помощи зараженным коронавирусом, вылечили 15 пациентов.
Lenta.ru 15:22
Общество
Россия вошла в десятку стран по числу заражённых коронавирусом
Россия заняла десятое место в списке стран, в которых зарегистрировано больше всего заражённых коронавирусом, следует из данных института Джонса Хопкинса.
ИжевскИнфо.РУ 12:44
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Религия
Руководство УМВД Саратова убеждает прихожан вернуться домой
За последний час в Покровский храм вошли около 20 человек.
Взгляд-инфо 15:09
Общество
Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.
РИА Новости 15:13
Общество
В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге
Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер.
Gazeta.SPb вчера в 13:15
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Футбол
Дзанетти о лучшем партнере: «Роналдо был невероятен, но я выберу Баджо. Я восхищаюсь им»
Экс-защитник «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о том, кого из бывших одноклубников считает лучшим партнером.
Sports.ru 15:05
Религия
Саратовский митрополит выступил против закрытия церквей на Пасху
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин осудил действия властей Саратовской области, принявших решение запретить посещение церквей в канун пасхальных богослужений.
Коммерсантъ 14:51
Происшествия
В Крыму оштрафовали более 300 граждан за нарушение режима самоизоляции
Симферополь, 17 апреля 2020, 14:57 — REGNUM Полицейские за сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Павел Прилучный встретился с детьми после семейного скандала
После семейного скандала Павел Прилучный, кажется, наладил отношения со своей семьей.
Наша версия 11:53
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Происшествия
МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице
В социальных сетях появилось видео, снятое жителями Нефтекамска, на котором полицейские ведут двух плачущих и упирающихся детей под руки в автомобиль.
Российская газета вчера в 03:02
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Общество
Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
Экономика
Кудрин объяснил слова о вложении вкладов в ОФЗ
15 апреля 2020 года председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что вложения банков в государственные облигации, в том числе за счёт средств, привлечённых во вклады - обычная практика, и никто не собирается изымать деньги с банковских депозитов.
Саминвестор 16 апреля в 01:39
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Религия
В РПЦ отказались признавать существование инопланетян
Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли.
РБК 12:31
Происшествия
Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве
Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
Общество
Учащиеся 4-8 классов напишут всероссийские проверочные работы осенью
Во всероссийских проверочных работах в этом году должны были участвовать более 6 млн школьников 4-8 и 10-11 классов.
Мэрия г. Казани вчера в 07:24
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Кино
Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру 00:34