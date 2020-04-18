Коронавирус
ИзвестияВ Москве значительно возросла доля бессимптомных больных коронавирусом
В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%. Об этом рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Читать в источнике
Оценить555
Подробнее о событии
Показать все источники
До 60% случаев заражения коронавирусом в Москве протекают бессимптомно
Комсомольская правдавчера в 15:34
Большинство выявленных в Москве носителей коронавируса не имеют симптомов
Вечерняя Москвавчера в 15:28
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом
Все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем.
Известия 02:24
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Напомним, в понедельник на телеканале "Россия-1" стартовал показ сериала "Зулейха открывает глаза".
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные листы
С 20 по 30 апреля рабочие россияне старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, могут получить электронный больничный.
1pnz.ru 17 апреля в 08:29
Происшествия
Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
Политика
Стало известно, где Путин и Мишустин встретят Пасху
Российский лидер Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, но поставит свечу в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вести.Ru вчера в 07:30
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Космос
Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля собираются уменьшить на 1,5 километра перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».
Невские Новости 00:15
Общество
В Крыму зафиксировали ещё два случая коронавируса
Симферополь, 19 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:04
Общество
123 россиянина возвращаются из Токио домой
Pravda.Ru 03:11
Авто
«Копеечный» тест: в юбилей ВАЗ-2101 проверьте, что вы знаете о самой удачной советской машине
Первая партия серийных ВАЗ-2101 сошла с конвейера 19 апреля 1970 года, и с этой даты началась история не только самой модели, но и массового российского автопрома.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета вчера в 16:02
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия вчера в 10:34
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Политика
Историк опроверг миф о насилии Красной армии над жителями Германии
"Жесткое вскрытие" фактов мародерства и насилия над местным населением тоже входило в задачи оперативных групп СМЕРШа в ходе Берлинской наступательной операции, добавил он.
РИА Новости 03:07
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля
Всего в стране от коронавируса умерли более 300 человек. Российские регионы продлили срок действия режима самоизоляции до конца апреля.
РБК 04:05
Происшествия
Отделение детской онкологии в больнице Перми закрыли на карантин
Отделение детской онкологии и гематологии Пермской краевой детской клинической больницы, расположенной в Индустриальном районе города, закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов.
ТАСС 03:26
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 17 апреля в 09:59
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Хоккей
Леонид Вайсфельд — о Питерсе: «По скайпу он, что ли, будет «Автомобилист» тренировать?»
Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении канадского специалиста Билла Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста».
Матч ТВ вчера в 13:57
Общество
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56