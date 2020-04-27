Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией

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