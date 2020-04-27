Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией

Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Власти Москвы сообщили о росте числа госпитализаций с пневмонией на 70%

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Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов

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Число госпитализаций с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%

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Анастасия Ракова: Число госпитализированных с пневмонией в Москве увеличилось за неделю на 70%

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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
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В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.
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