Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Происшествия Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.

Технологии Первое впечатление от Google Stadia Несколько западных изданий получили предварительный доступ к платформе Google Stadia и уже поделились своим мнением о новинке.

Общество Согласован порядок продажи «красивых номеров» В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Политика Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Игры Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.

Общество Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.

Гаджеты Xiaomi дразнит своей 100-ваттной зарядкой Super Charge Turbo Мощность зарядки, напомним, составляет 100 Вт. Возобновленная рекламная компания технологии Super Charge Turbo указывает на то, что она дебютирует скоро в следующем флагманском смартфоне компании.

Футбол Сборная Армении проиграла с крупным счетом команде Италии В последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 9:1.

Политика Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.