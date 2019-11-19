Общество

ТАССТАСССамолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
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«Мама сказала, что здесь уже будет не тюрьма». Самолет с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве

Комсомольская правдавчера в 16:29

Бабушка вернувшихся из Ирака детей россиян надеется узнать их по глазам

РИА Новостивчера в 19:01

Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву

Интерфаксвчера в 11:06

Кузнецова пообещала продолжить работу по поиску российских детей в Ираке

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В Москве приземлился самолет с детьми из Ирака

Национальная служба новостейвчера в 13:31

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве

RT на русскомвчера в 12:59

Спецборт МЧС вернул из Ирака более 30 российских детей

РБКвчера в 13:11
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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Ученые объяснили причину роста живота с возрастом

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Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Технологии

Первое впечатление от Google Stadia

Несколько западных изданий получили предварительный доступ к платформе Google Stadia и уже поделились своим мнением о новинке.
Goroday.ru вчера в 15:58
Общество

Согласован порядок продажи «красивых номеров»

В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском вчера в 07:22
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК 15 ноября в 23:22
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Экономика

Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
ТАСС вчера в 21:31
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия вчера в 23:40
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости вчера в 09:10
Общество

ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Происшествия

В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:08
Игры

Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Игромания.ру вчера в 18:22
Общество

Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции

Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.
News.ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости вчера в 19:53
Общество

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Росбалт вчера в 23:35
Гаджеты

Xiaomi дразнит своей 100-ваттной зарядкой Super Charge Turbo

Мощность зарядки, напомним, составляет 100 Вт. Возобновленная рекламная компания технологии Super Charge Turbo указывает на то, что она дебютирует скоро в следующем флагманском смартфоне компании.
iXBT.com вчера в 23:15
Общество

В законопроект о домашнем насилии вписали «преследование»

Ридус вчера в 02:21
Футбол

Сборная Армении проиграла с крупным счетом команде Италии

В последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 9:1.
Sputnik Армения вчера в 23:23
Политика

Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря — Кремль

В Кремле подтвердили дату саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
iReactor вчера в 05:02
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК вчера в 17:29
Единоборства

Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Газета.Ru вчера в 01:53
Экономика

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 18:40
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru вчера в 17:33
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
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Политика

Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.
Российский Диалог вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Kleo.ru 17 ноября в 04:08
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