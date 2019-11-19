Общество
ТАСССамолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
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«Мама сказала, что здесь уже будет не тюрьма». Самолет с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве
Комсомольская правдавчера в 16:29
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Наука
Ученые объяснили причину роста живота с возрастом
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Технологии
Первое впечатление от Google Stadia
Несколько западных изданий получили предварительный доступ к платформе Google Stadia и уже поделились своим мнением о новинке.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых номеров»
В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Экономика
Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота
Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Общество
ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты
Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Происшествия
В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле
Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Общество
Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции
Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Общество
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Гаджеты
Xiaomi дразнит своей 100-ваттной зарядкой Super Charge Turbo
Мощность зарядки, напомним, составляет 100 Вт. Возобновленная рекламная компания технологии Super Charge Turbo указывает на то, что она дебютирует скоро в следующем флагманском смартфоне компании.
Общество
В законопроект о домашнем насилии вписали «преследование»
Футбол
Сборная Армении проиграла с крупным счетом команде Италии
В последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 9:1.
Политика
Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря — Кремль
В Кремле подтвердили дату саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Экономика
РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
Теннис
Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Кино
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
Политика
Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте
Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.