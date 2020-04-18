Религия
ТАССВ Москву доставили Благодатный огонь
Спецборт с частицей Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился в аэропорту Внуково в Москве. В здании аэровокзала капсулу с огнем встречал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и священнослужители.
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Газета.Ru 13:09
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Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Врач рассказала СМИ, для кого из молодых особенно опасен китайский вирус.
Evo-rus.com 12:07
Экономика
Объемы перевозок Latvijas dzelzcels сокращаются ежемесячно на 50%
Железнодорожный транзит через порты страны за январь – март 2020-го составил 4,07 млн т (-55,8%), сухопутный транзит через территорию Латвии – 657 тыс. т (-52,7%).
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МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
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ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления
«Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме.
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Известия вчера в 11:48
Общество
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У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
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Шоу-бизнес
К попавшей в больницу Татьяне Булановой не пускают детей
Отечественная певица Татьяна Буланова оказалась в больнице, и сейчас не имеет возможности видеться со своими детьми.
Актуальные Новости вчера в 06:05
Общество
Пожелавшие покинуть Великобританию граждане России вылетели в Москву
Отмечается, что обратным авиарейсом компании «Аэрофлот», который ранее 18 апреля вывез 19 подданных Британии из России, забрал из Лондона граждан РФ, которые оказались в очень затруднительной ситуации и нуждались в срочном возвращении на Родину исходя из гуманитарных соображений.
REGNUM 15:02
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Политика
Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
Общество
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Политика
МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера
В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета вчера в 18:49
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Религия
Руководство УМВД Саратова убеждает прихожан вернуться домой
За последний час в Покровский храм вошли около 20 человек.
Взгляд-инфо 15:09
Общество
Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.
РИА Новости 15:13
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
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Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
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ToDay News Ufa 11:29
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Музыка
Мировые звёзды участвуют в онлайн-концерте в поддержку врачей
Peterburg2.ru 15:42
Общество
Власти Японии раздадут всем жителям по $1000
Все граждане Японии получат по 100 тысяч иен ($926) в качестве господдержки на время пандемии коронавируса.
News.ru 12:51
Армия и оружие
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform 16 апреля в 01:46
Кино
Названы лучшие приключенческие фильмы для просмотра на самоизоляции
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском вчера в 07:24