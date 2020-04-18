Религия

ТАССТАССВ Москву доставили Благодатный огонь

Спецборт с частицей Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился в аэропорту Внуково в Москве. В здании аэровокзала капсулу с огнем встречал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и священнослужители.
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Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

РИА Новости13:23

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Эхо Москвы14:02

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

РБК13:39

Благодатный огонь добрался до Москвы

Вестник Кавказа13:21

Благодатный огонь доставлен в Москву

Коммерсантъ13:18

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Внуково спецрейсом из Храма Воскресения Христова

Агентство Москва14:48

В Москву доставили Благодатный огонь

ТАСС13:04
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