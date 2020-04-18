Спецборт с частицей Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился в аэропорту Внуково в Москве. В здании аэровокзала капсулу с огнем встречал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и священнослужители.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3K

Экономика Объемы перевозок Latvijas dzelzcels сокращаются ежемесячно на 50% Железнодорожный транзит через порты страны за январь – март 2020-го составил 4,07 млн т (-55,8%), сухопутный транзит через территорию Латвии – 657 тыс. т (-52,7%).

Общество ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления «Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме. 4

Общество Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале. 216

Шоу-бизнес К попавшей в больницу Татьяне Булановой не пускают детей Отечественная певица Татьяна Буланова оказалась в больнице, и сейчас не имеет возможности видеться со своими детьми.

Общество Пожелавшие покинуть Великобританию граждане России вылетели в Москву Отмечается, что обратным авиарейсом компании «Аэрофлот», который ранее 18 апреля вывез 19 подданных Британии из России, забрал из Лондона граждан РФ, которые оказались в очень затруднительной ситуации и нуждались в срочном возвращении на Родину исходя из гуманитарных соображений. 59

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 121

Политика Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин. 453

Общество В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука. 202

Общество Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами. 140

Общество Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.

Происшествия Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,2K

Общество Власти Японии раздадут всем жителям по $1000 Все граждане Японии получат по 100 тысяч иен ($926) в качестве господдержки на время пандемии коронавируса. 430