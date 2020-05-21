Политика
BFM.ruВ Москву доставили американские аппараты ИВЛ
Неназванный представитель Госдепа США рассказал агентству, что аппараты изготовлены компанией «Ваейр медикал». Первые 50 получит Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве. В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
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Общество
Собянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 14:16
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей
Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС 10:14
Общество
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня
Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Политика
МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу
Россия отвергает любые попытки оправдать выход США из Договора по открытому небу некими техническими проблемами.
ТВ Центр 15:30
Общество
Опубликованы новые правила перелетов для россиян
На сайте Росавиации опубликовали новые правила перелетов во время пандемии коронавируса. Указания разработали совместно с Роспотребнадзором.
Рамблер 14:13
Космос
Специалисты NASA обнаружили в Антарктике следы параллельной вселенной
Ученые NASA смогли обнаружить в Антарктике следы параллельной вселенной. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:55
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Общество
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая
Все стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентами были сделаны к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".
Российская газета 14:33
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Наука
Скелет лесного слона возрастом 300 тысяч лет обнаружили в Германии
Немецкие археологи обнаружили останки древнего лесного слона возрастом около 300 тысяч лет.
iReactor вчера в 08:03
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service 08:06
Кино
Фанаты добились выпуска «Лиги справедливости» от Зака Снайдера
Киностудия Warner Brothers все же прогнулась под напором фанатов вселенной DC и кинодела Зака Снайдера, которые требовали выпустить режиссерскую версию фильма про супергероев.
МИР 24 вчера в 22:08
Общество
Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ
21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс 09:55
Авто
Renault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ 12:50
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Здоровье
Россиян предупредили о последствиях тяжелой формы коронавируса
Россияне, перенесшие тяжелую форму коронавируса, столкнутся с необходимостью восстанавливать работу легких.
Lenta.ru 14:56
Общество
Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок
В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову.
АБН 13:35
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Экономика
Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%
Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия 08:33