Политика

BFM.ruBFM.ruВ Москву доставили американские аппараты ИВЛ

Неназванный представитель Госдепа США рассказал агентству, что аппараты изготовлены компанией «Ваейр медикал». Первые 50 получит Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве. В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
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Самолет с аппаратами ИВЛ прибыл из США в Россию

РБК10:48

Приземление самолета с американскими аппаратами ИВЛ в Москве попало на видео

Lenta.ru10:20

Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

Интерфакс09:57

Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию

RT на русском09:56

В посольстве США назвали стоимость направляемых в Россию аппаратов ИВЛ

ТАСС10:45

США поставят России аппараты ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов

РИА Новости10:40

Самолеты с ИВЛ вылетели из США в Россию. Видео

Телеканал 360°вчера в 19:00
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Семья Евгения Плющенко станцевала на карантине

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Происшествия

В Обнинске умер пострадавший при взрыве в радиологическом центре

В больнице Обнинска скончался пострадавший при взрыве в лаборатории радиологического медцентра, сообщили в управлении СКР по Калужской области.
Аргументы и Факты 10:59
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Общество

Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах

Президент России Владимир Путин призвал руководство вузов не завышать цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса.
RT на русском 09:14
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Политика

Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Российская газета 10:51
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Общество

Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ

Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
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Происшествия

Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских

В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе

Газета.Ru 08:49
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
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Армия и оружие

Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России

Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны.
Вестник Кавказа вчера в 09:21
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Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
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Политика

СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
6
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Экономика

Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости 09:57
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Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
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Общество

ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
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Общество

Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах

Глава Красногвардейского района Альберт Османов в республике Адыгея уволился после заражения людей на похоронах.
Piter.tv 03:40
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Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
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Здоровье

В Пензе озвучена статистика по пневмонии

Замглавы регионального минздрава Оксана Чижова рассказала, что с января по апрель количество умерших от пневмонии составило 58 человек.
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
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Авто

Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу

Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 23:12
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Футбол

Уткин прокомментировал продление контракта ЦСКА с Гончаренко

Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал решение руководства ЦСКА о продлении контракта с главным тренером команды Виктором Гончаренко на один год.
Metaratings 10:15
Общество

Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня

Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Общество

Определена дата второго этапа снятия ограничений в Воронежской области

20 мая Воронежская область достигла тех показателей, которые позволили запустить первый этап снятия ограничений, действующих в регионе из-за распространения коронавируса.
Блокнот Воронеж 09:41
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Футбол

Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами

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Политика

Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами

Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
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Общество

СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Московские власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
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Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
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