Политика
REGNUMВ Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
Москва, 18 апреля 2020, 20:03 — REGNUM Самолет с гуманитарным грузом из Узбекистана приземлился в Шереметьево, сообщили 18 апреля в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
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Политика
Трамп считает, что смог сохранить хорошие отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на санкции и политику Госдепартамента, ему удалось сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:23
Здоровье
В Ульяновской области 75% случаев заражения приходится на один район
Большинство установленных случаев заражения приходится на Карсунский район — 101, или 74,2% от общего числа подтверждённых.
REGNUM вчера в 07:14
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Армия и оружие
В России приступили к разработке легкого фронтового истребителя
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя.
Piter.tv 16 апреля в 01:35
Общество
В Подмосковье ужесточили пропускной режим
Правила вступают в силу с 22 апреля. Власти Московской области с предстоящей недели ужесточают пропускной режим.
Оka.fm 10:15
Армия и оружие
На что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
«Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты», — говорится на сайте военного ведомства.
RT на русском 18:20
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Evo-rus.com 16 апреля в 04:22
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
Общество
Лукашенко заявил о важности сохранить рабочие места
SNG.Today вчера в 08:07
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Общество
Больной коронавирусом обратился к россиянам из больницы в Подмосковье
Один из пациентов инфекционки в подмосковном Реутове обратился к россиянам с просьбой оставаться дома с целью поберечь себя и медиков, работающих на износ.
Невские Новости 11:23
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
ТАСС 20:29
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Здоровье
В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
ИА Красная Весна 16 апреля в 00:12
Общество
В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском вчера в 11:26
Наука
Ученые подсчитали реальное количество заразившихся коронавирусом
Группа исследователей из США установила, что реальное количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, может оказаться в десятки раз больше, чем следует из официальной статистики.
Актуальные Новости 01:13
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Челябинской области
На сегодняшний день, 16 апреля, в Челябинской области насчитывается 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
NewsMiass.ru 16 апреля в 02:10
Политика
Жириновский призвал бизнесменов поделиться накоплениями с россиянами
Бизнесменам следует передать часть своих накоплений для оказания материальной помощи россиянам из-за ситуации с распространением коронавируса, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.
9111.ru 09:40
Общество
Новых случаев коронавируса в Алтайском крае не выявили
За минувшие сутки в Алтайском крае не подтвердилось новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 апреля в 23:26
Кино
Джеймс Ганн выложил список фильмов о путешествиях во времени
Не успели фолловеры Джеймса Ганна обсудить его список сиквелов, превзошедших оригиналы, как режиссер опубликовал в Twitter очередной топ — на этот раз он выбрал 16 «хороших фильмов о путешествиях во времени».
Кinomania 16 апреля в 12:26
Общество
Вывозной рейс с гражданами РФ из Таиланда вылетел во Владивосток
Вывозной рейс с российскими гражданами вылетел из Бангкока во Владивосток в субботу, 18 апреля.
Газета.Ru 01:35
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Общество
Зараженный коронавирусом отец чемпиона «Формулы-3» ушел из жизни
Отец чемпиона "Формулы-3" Роберта Шварцмана российский бизнесмен Михаил Шварцман, у которого был диагностирован коронавирус, ушел из жизни, сообщил двукратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто.
РИА Новости 14:23
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекретили
Получив более 3-х метров пространства между осями, (3180 миллиметров, у кроссовера Teramont — 2979 миллиметров), Volkswagen Viloran стал самой крупной машиной, построенной на модульной платформе MQB.
Тарантас Ньюс вчера в 11:51