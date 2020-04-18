Mossovetinfo.ru – Спецборт, на котором из Иерусалима доставили в Москву Благодатный огонь, приземлился в аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного. Благодатный огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя на патриаршую службу.

Общество Демограф рассказала, что угрожает населению России больше коронавируса Демограф и социолог Дарья Халтурина заявила, что принятые меры снизили негативное воздействие эпидемии коронавирусной инфекции на население, включая потенциальный уровень смертности.

Общество Суд арестовал активы трех российских компаний по вылову краба 30 марта Южно-Сахалинский городской суд вынес решение об аресте долей в трех компаниях, которые занимаются выловом краба.

Здоровье Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом. 540

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 140

Общество У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус "Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина. 45

Общество Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов. 558

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,6K

Футбол ЛЧ планируют возобновить 7 августа, матчи будут проходить каждые 3 дня Перенесенные ответные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа, а дальнейшие игры – каждые три дня с тем, чтобы финал состоялся 29 августа, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Футбол Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара» По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.

Общество В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Здоровье Онищенко рассчитал сроки снятия карантина Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно. 28

Недвижимость Путин предложил запустить льготную программу ипотеки Российский президент Владимир Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой 6,5%. 3,3K

Транспорт В Москве автоматизируют контроль пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок. 39

Авто Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет 19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки». 15

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2K

Армия и оружие Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии "Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов Грумелло-Дель-Монте и Кастелли-Калепьо (область Ломбардия, Республика Италия)", - говорится в сообщении. 54