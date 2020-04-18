Религия

МоссоветМоссоветВ Москву доставлен Благодатный огонь

Mossovetinfo.ru – Спецборт, на котором из Иерусалима доставили в Москву Благодатный огонь, приземлился в аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного. Благодатный огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя на патриаршую службу.
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На патриаршую службу в храм Христа Спасителя доставили благодатный огонь

РИА Новости17:13

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву

RT на русском13:17

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Внуково спецрейсом из Храма Воскресения Христова

Агентство Москва14:48

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

РБК13:39

Благодатный огонь добрался до Москвы

Вестник Кавказа13:21

Благодатный огонь доставлен в Москву

Коммерсантъ13:18

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя к пасхальной службе

ТАСС16:58
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:39, Ашберн

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