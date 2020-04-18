Религия
МоссоветВ Москву доставлен Благодатный огонь
Mossovetinfo.ru – Спецборт, на котором из Иерусалима доставили в Москву Благодатный огонь, приземлился в аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного. Благодатный огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя на патриаршую службу.
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