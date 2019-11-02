Общество
Вести.RuВ Москву идет аномальное субтропическое тепло
Как рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в субботу в Москве будет облачно. Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
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«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.ТК Звезда01:44
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