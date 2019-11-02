Общество

Вести.RuВести.RuВ Москву идет аномальное субтропическое тепло

Как рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в субботу в Москве будет облачно. Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
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Субтропическое тепло ожидает жителей Москвы на следующей неделе

«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
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Общество

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Футбол

Черданцев дал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

2 ноября футболисты «Зенита» примут в родных стенах московский ЦСКА.
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Врачи перечислили три ранних симптома инфаркта, которые помогут спасти жизнь больному.
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

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Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины на лобовом стекле

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Баку, экстренно сел на запасном аэродроме в столице.
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В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
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Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
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