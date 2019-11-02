Общество

Вести.RuВести.RuВ Москву идет аномальное субтропическое тепло

Как рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в субботу в Москве будет облачно. Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
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с чего всё началось

Субтропическое тепло ожидает жителей Москвы на следующей неделе

Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе. В Москве и Подмосковье в субботу, 2 ноября, установится облачная погода практически без осадков, а температура поднимется до 1-3 градусов тепла.
ТК Звезда01:44

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Синоптики пообещали москвичам субтропическое тепло

Москва 2408:20

Синоптики пообещали аномальное субтропическое тепло в Москве

РБК06:53

Синоптик рассказал о субтропическом тепле в Москве на следующей неделе

RT на русском06:35

Синоптики: Аномальное субтропическое тепло придет в столицу

Вечерняя Москва03:54

В Россию идет аномальное тепло

URA.Ru03:36

Синоптики пообещали жителям Москвы субтропическое тепло

РИА Новости02:55

Субтропическое тепло ожидает жителей Москвы на следующей неделе

ТК Звезда01:44
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
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Житель Саратова поймал пытавшегося похитить его дочь мужчину

Известия 10:28
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Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России

Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
Москва 24 вчера в 13:56
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Участник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в «Голосе»

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Происшествия

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Происшествия

Автомобиль сбил мужчину на парковке мэрии Москвы

Известия 09:14
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
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Политика

Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата

Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru вчера в 03:56
Армия и оружие

Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
Известия 09:42
Теннис

WTA Finals. Элина Свитолина вышла в финал на отказе Белинды Бенчич

В финале турнира WTA Finals Свитолина сразится либо с австралийкой Эшли Барти, либо с чешкой Каролиной Плишковой.
GoTennis.ru 08:40
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
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Авто

Составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок

Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
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Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Шоу-бизнес

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Вести.Ru вчера в 07:39
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Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске

К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
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«Ман Сити» возглавил рейтинг самых богатых клубов Европы

Самой представительной в рейтинге оказалась АПЛ: в топ-15 богачей попали шесть английских клубов («Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал»).
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Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.
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Защита персональных данных мешает взысканию долгов за вывоз мусора

В октябре в организации заявляли, что около 10% региональных операторов по вывозу бытового мусора находятся в тяжёлом финансовом положении из-за неплатежей и низких тарифов.
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Общество

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
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Экономика

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

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Подростку из Томска, чью собаку сбила машина, подарили щенка

РИА Новости 06:48
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
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СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

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Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

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Газета.Ru 10:31
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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