Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе. В Москве и Подмосковье в субботу, 2 ноября, установится облачная погода практически без осадков, а температура поднимется до 1-3 градусов тепла.

с чего всё началось

Как рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в субботу в Москве будет облачно. Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.

Политика Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.

Религия РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Космос «Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.

Происшествия SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.

Происшествия Трое детей провалились под лед в Башкирии Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.

Политика Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.

Армия и оружие Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.

Теннис WTA Finals. Элина Свитолина вышла в финал на отказе Белинды Бенчич В финале турнира WTA Finals Свитолина сразится либо с австралийкой Эшли Барти, либо с чешкой Каролиной Плишковой.

Политика «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Авто Составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Футбол «Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом» Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Шоу-бизнес Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».

Футбол «Ман Сити» возглавил рейтинг самых богатых клубов Европы Самой представительной в рейтинге оказалась АПЛ: в топ-15 богачей попали шесть английских клубов («Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал»).

Космос Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.

Общество Защита персональных данных мешает взысканию долгов за вывоз мусора В октябре в организации заявляли, что около 10% региональных операторов по вывозу бытового мусора находятся в тяжёлом финансовом положении из-за неплатежей и низких тарифов.

Общество HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.

Экономика Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1% "В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Религия Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Здоровье Минздрав изменил норму потребления соли для россиян Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.