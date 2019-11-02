Общество
Вести.RuВ Москву идет аномальное субтропическое тепло
Как рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в субботу в Москве будет облачно. Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
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с чего всё началось
Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе. В Москве и Подмосковье в субботу, 2 ноября, установится облачная погода практически без осадков, а температура поднимется до 1-3 градусов тепла.ТК Звезда01:44
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Происшествия
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Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
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Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
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URA.Ru вчера в 03:56
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Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
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WTA Finals. Элина Свитолина вышла в финал на отказе Белинды Бенчич
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«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
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Авто
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
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Шоу-бизнес
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К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
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Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС
В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.
Вести.Ru 10:20
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Защита персональных данных мешает взысканию долгов за вывоз мусора
В октябре в организации заявляли, что около 10% региональных операторов по вывозу бытового мусора находятся в тяжёлом финансовом положении из-за неплатежей и низких тарифов.
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Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
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Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
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СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
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Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02