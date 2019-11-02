Общество

Газета.RuГазета.RuВ Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
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Субтропическое тепло ожидает жителей Москвы на следующей неделе

Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе. В Москве и Подмосковье в субботу, 2 ноября, установится облачная погода практически без осадков, а температура поднимется до 1-3 градусов тепла.
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