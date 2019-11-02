Общество
BFM.ruВ Москву идет субтропическое тепло
На предстоящей неделе в Москве и области потеплеет до +13 градусов. Теплые воздушные массы с Балканского полуострова отложат наступление климатической зимы в столичном регионе на вторую половину ноября. Об этом сообщил в Facebook рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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с чего всё началось
«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.ТК Звезда01:44
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