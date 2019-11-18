Самолет МЧС России доставил в Москву российских детей из Ирака, сообщает в понедельник, 18 ноября, пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Москву из Ирака прилетел самолет с российскими детьми

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