Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

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