Политика

Вести.RuВести.RuВ Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
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МИД России подтвердил предстоящую встречу Сараджа и Хафтара в Москве

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МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве

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Эксперт оценил возможное соглашение между Хафтаром и Сарраджем

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Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
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В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

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Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране

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Общество

Японский миллиардер через ТВ-шоу ищет спутницу для полета на Луну

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Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
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Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России

Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года.
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций.
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Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью

8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
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ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

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МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
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Согласно пресс-релизу компании, сообщение содержало следующий текст: «Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея!».
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Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
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На Алтае мужчина застрелил двух барнаульцев и сжег их тела в машине

Житель села Бобровка Первомайского района подозревается в жестоком убийстве двух барнаульцев.
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Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Актрису Инну Чурикову и режиссера Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида, сообщает Telegram-канал Baza.
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В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
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В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
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Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
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На заправке некоторые водители допускают пять ошибок

Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
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Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
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