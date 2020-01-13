Политика
Вести.RuВ Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
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Экономика
ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.
Шоу-бизнес
Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Экс-участник телестройки любви «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о драке между двумя Надеждами - Кадышевой и Бабкиной, которая когда-то имела место во время съемок программы «Новогодний огонек».
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Общество
В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
Единоборства
Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой
В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
Общество
Японский миллиардер через ТВ-шоу ищет спутницу для полета на Луну
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Авто
Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России
Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года.
Политика
Иран внес Пентагон в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью
8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Технологии
Мошенники атаковали пользователей WhatsApp с помощью Adidas
Согласно пресс-релизу компании, сообщение содержало следующий текст: «Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея!».
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
Происшествия
На Алтае мужчина застрелил двух барнаульцев и сжег их тела в машине
Житель села Бобровка Первомайского района подозревается в жестоком убийстве двух барнаульцев.
Общество
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Актрису Инну Чурикову и режиссера Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида, сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Авто
На заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ предложили освободить от НДФЛ
В Госдуме предложили освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиян с доходом ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда).
Политика
Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями
Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.