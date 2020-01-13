Политика
ИзвестияХафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
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с чего всё началось
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, заявил РИА Новости ливийский информированный источник.РИА Новостивчера в 17:45
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Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Восьмой этап "Дакара" отменен из-за смерти мотогонщика Паулу Гонсалвеша. Об этом сообщает пресс-служба гоночного турнира.
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Происшествия
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Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
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Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае
Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.
Армия и оружие
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Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
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Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
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Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
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Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Политика
В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Общество
FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
Общество
В ходе учений Минобороны РФ в Казахстане упал обломок ракеты
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СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
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«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»
"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне.
Гаджеты
Huawei впервые рассказала о продажах гибкого смартфона Mate X
Учитывая, что запуск Huawei Mate X состоялся 15 ноября прошлого года, можно предположить, что общее количество проданных Huawei Mate X приближается к отметке 200 тыс. смартфонов.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
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Общество
Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А
Римская «Рома» потерпела домашнее поражение от туринского «Ювентуса» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии.
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Снять аккумулятор с автомобиля можно, не сбив настройки электроники
Надежный способ – приобретение специальной системы, которая сохранит электронику.