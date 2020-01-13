Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, заявил РИА Новости ливийский информированный источник.

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Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

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