Политика

Вести.RuВести.RuВ Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
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СМИ: Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж могут встретиться в Москве 13 января

ТАСС18:00

Командующий т.н. Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, по некоторым данным, прибыл накануне в Москву

Эхо Москвы17:03

Хафтар и Сарадж встретятся в Москве для подписания соглашения о перемирии

РБК17:22

В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Вести.Ru18:06

Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Известия18:04

Файез Саррадж подтвердил согласие на прекращение огня в Ливии

Коммерсантъ18:32

Источник: Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

РИА Новости17:45
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В мировом кинопрокате обновился кассовый рекорд

Кассовые сборы фильмов в мире в 2019 году подбираются к отметке в $50 млрд, что стало новым рекордом Как сообщает ToDay News Ufa, при этом на родине кинопроката сборы падают и катастрофически.
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

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В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах

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Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
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Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
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В ЕАО семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в доме

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Представитель Японии Юма Кагияма стал обладателем золотой медали юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию.
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Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
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