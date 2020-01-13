Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Происшествия СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Общество Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Происшествия На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.

Общество FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.

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Общество В мировом кинопрокате обновился кассовый рекорд Кассовые сборы фильмов в мире в 2019 году подбираются к отметке в $50 млрд, что стало новым рекордом Как сообщает ToDay News Ufa, при этом на родине кинопроката сборы падают и катастрофически.

Общество В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.

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Общество В России изменят систему оплаты труда учителей В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

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Армия и оружие Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.

Единоборства Нурмагомедов высмеял Серроне после признания о страхе перед боями Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео, на котором американский боец смешанного стиля Дональд Серроне признаётся, что испытывает страх перед поединками.

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Общество СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.