Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы. Ранее пограничники сообщили, что зафиксировали на границе Польши и Белоруссии в одном из вагонов в купе и туалете многократное превышение радиационного фона.
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На Белорусский вокзал в Москве прибудет поезд с радиоактивным вагоном

Экстренные службы в Москве готовятся встретить пассажирский поезд из Германии, где в одном из вагонов зафиксировано многократное превышение радиационного фона. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами.
Интерфакс12:24

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В Москве проверяют поезд из Берлина, где зафиксировали повышенную радиацию

ТАСС13:36

Превышения уровня радиационного фона в прибывшем в Москву поезде не выявили

РИА Новости14:02

Прибывший в Москву пустой радиоактивный поезд показали на видео

Lenta.ru13:45

Стало известно о движущемся из Берлина в Москву радиоактивном поезде

Взгляд.ру12:34

На Белорусский вокзал в Москве прибудет поезд с радиоактивным вагоном

Интерфакс12:24

Видео: поезд с «радиоактивным вагоном» прибыл на Белорусский вокзал

РЕН ТВ13:03

Поезд Берлин-Москва проверят на уровень радиации

Известия12:54
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