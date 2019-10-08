Происшествия
BFM.ruВ Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы. Ранее пограничники сообщили, что зафиксировали на границе Польши и Белоруссии в одном из вагонов в купе и туалете многократное превышение радиационного фона.
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Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Кино
Федор Бондарчук начал снимать первый сериал
Сюжет меняется, когда психотерапевт начинает работать с жертвами трагедии. Автор сценария - Паулина Андреева - жена Федора Бондарчука.
Inc-news.ru 16:48
Транспорт
Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах
Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК 13:41
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Футбол
Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона
Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Sportbox.RU 16:57
Экономика
В России естественная убыль населения продолжится до 2023 года
В 2023 году естественная убыль еще сохранится. При этом в 2024-м будет отмечаться естественный прирост населения.
RuNews24.ru вчера в 03:00
Политика
В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа
Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
РИА Новости 17:22
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия вновь, как и в 2018 году, заняла 43-е место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности".
ТАСС 18:14
Кино
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 02:57
Хоккей
«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»
Корреспондент «Матч ТВ» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.
Матч ТВ 13:08
Спорт
Гимнастка Байлз побила рекорд Хоркиной
Американская спортсменка Симона Байлз побила рекорд россиянки Светланы Хоркиной по числу медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:46
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 13:23
Экономика
Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
РБК 17:00
Здоровье
Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори
Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.
Сахалин.Инфо 02:53
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Футбол
Мурад Мусаев: «Хочу учиться, развиваться, но УЕФА лишает меня такой возможности»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал, когда получит тренерскую лицензию PRO.
Спорт-Экспресс 16:25
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Авто
Haval запускает в России фирменную программу кредитования
Российское подразделение компании Haval объявило о запуске собственной фирменной финансовой программы.
Дни24 10:50
Политика
США ввели визовые санкции против правительства КНР
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что визовые санкции в отношении чиновников правительства КНР и членов Коммунистической партии реализуются из-за «жестокого обращения с уйгурами».
ТК Звезда 15:32
Здоровье
Больная раком москвичка начала борьбу против пальмового масла
Жительница Москвы Наталья Корепина, страдающая раком, составила открытую для других подписей петицию и обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить использование технического пальмового масла с глицидиловыми эфирами в производстве пищевой продукции.
Новые Известия 08:00
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28