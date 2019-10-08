Происшествия
BFM.ruВ Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы. Ранее пограничники сообщили, что зафиксировали на границе Польши и Белоруссии в одном из вагонов в купе и туалете многократное превышение радиационного фона.
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Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение
Газета.Ru 19:54
Здоровье
Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов
Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС вчера в 11:11
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».
Дождь 05:10
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России
Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Известия 23:00
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Наука
Электронные сигареты вызвали у мышей рак легких
Американские ученые провели эксперимент, который выявил пагубное воздействие пара от электронных сигарет на лабораторных мышей.
Газета.Ru 05:24
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Газета Кемерова вчера в 22:34
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Ридус вчера в 10:25
Музыка
Хаски выпустил клип на песню «Седьмое октября» в день рождения Путина
Что еще известно: Оригинальный трек «Седьмое октября» был опубликован в 2011 году.
Snob.ru 09:53
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.
Интерфакс 23:08
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском 22:14
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».
iReactor 11:57
Киберспорт
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Solo
Выпуск покажут сегодня в 23:30 по московскому времени на Первом канале. Об этом Virtus.pro объявила в социальных сетях.
Cyber.sports.ru 04:05
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 09:28
Политика
Россия выживет и без СНВ-3, заявил Антонов
Россия как ответственная и предсказуемая страна выживет и без СНВ-3, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 20:01
Политика
Демократы попросили Трампа не делать еще один подарок Путину
Несколько членов Конгресса обратились к Государственному департаменту и Пентагону с письмом, в котором выразили опасения в связи с возможным выходом США из договора об Открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружением.
РБК 18:09
Экономика
Автодилеры РФ просят Путина не повышать утильсбор
Как пишет издание «Коммерсант», Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, в котором высказана просьба не повышать ставку утилизационного сбора.
Тарантас Ньюс 08:09
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Происшествия
В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей
В центре Кургана нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.
Lenta.ru 10:37
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Экономика
В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru 22:26