Коронавирус

Rusvesna.suRusvesna.suСпецпоезд из Украины прибыл в Москву

Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ. Ранее в посольстве России на Украине журналистам сообщили, что на поезд были раскуплены все предложенные билеты.
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Граждане РФ прибыли из Украины в Москву

Красная весна05:15

Сотни россиян вернулись на родину спецпоездом с Украины из-за коронавируса

Lenta.ru04:11

Билеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа

ТВ Центр26 марта в 15:12

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

РИА Новости03:25

Специальный поезд Киев - Москва с гражданами РФ прибыл на Киевский вокзал

ТАСС03:22

В Москву прибыл поезд с вывезенными из Украины россиянами

Московский Комсомолец03:27

«Укрзализныця» назначила спецпоезд до Москвы и обратно

Украина.ру26 марта в 13:03
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Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru вчера в 08:34
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
РИА Новости 02:12
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Общество

ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией

Как заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-форуме "Следующие 20 лет", превентивные меры борьбы дали достаточное время для мобилизации системы здравоохранения.
Вести.Ru 06:50
Общество

Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае

Инфицированные COVID-19 жители Челябинска занимались торговлей мясом на рынке "Воскресный" в башкирском Сибае, власти Башкирии определяют покупателей.
Интерфакс 05:57
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия

На Окружной столкнулись две фуры и легковушка

На Окружной в субботу, 28 марта, столкнулись две грузовые машины и легковушка.
Клопс 06:47
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 26 марта в 07:18
Общество

Алексей Хотин выставил бизнес-центры на борьбу с коронавирусом

В 38 офисных и бизнес-центрах господина Хотина могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.
Коммерсантъ 06:06
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Известия 06:03
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv вчера в 01:32
Хоккей

Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими

Защитник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев в интервью для "Спорт-Экспресса" вспомнил времена, когда защищал цвета клуба НХЛ "Нью-Джерси".
РИА Новости 03:55
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM вчера в 00:01
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Здоровье

Четыре случая заражения коронавирусом подтвердили на Сахалине

На Сахалине подтвердили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.
АСТВ 05:20
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Наука

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Вечерняя Москва 06:33
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Поскольку в королевской семье принято передавать наследникам по мужской линии фамилию Маунтбэттен-Виндзор, то пара решила дать своему сыну Арчи именно эту фамилию.
Профиль вчера в 05:42
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