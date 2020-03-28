Коронавирус
Rusvesna.suСпецпоезд из Украины прибыл в Москву
Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ. Ранее в посольстве России на Украине журналистам сообщили, что на поезд были раскуплены все предложенные билеты.
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Общество
ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией
Как заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-форуме "Следующие 20 лет", превентивные меры борьбы дали достаточное время для мобилизации системы здравоохранения.
Общество
Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае
Инфицированные COVID-19 жители Челябинска занимались торговлей мясом на рынке "Воскресный" в башкирском Сибае, власти Башкирии определяют покупателей.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Происшествия
На Окружной столкнулись две фуры и легковушка
На Окружной в субботу, 28 марта, столкнулись две грузовые машины и легковушка.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
Алексей Хотин выставил бизнес-центры на борьбу с коронавирусом
В 38 офисных и бизнес-центрах господина Хотина могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.
Общество
В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров
16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Хоккей
Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими
Защитник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев в интервью для "Спорт-Экспресса" вспомнил времена, когда защищал цвета клуба НХЛ "Нью-Джерси".
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Здоровье
Четыре случая заражения коронавирусом подтвердили на Сахалине
На Сахалине подтвердили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Наука
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
Поскольку в королевской семье принято передавать наследникам по мужской линии фамилию Маунтбэттен-Виндзор, то пара решила дать своему сыну Арчи именно эту фамилию.