Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ. Ранее в посольстве России на Украине журналистам сообщили, что на поезд были раскуплены все предложенные билеты.

Спецпоезд из Украины прибыл в Москву

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Кино Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.

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