Коронавирус
Вести.RuВ Москву прибыл спецпоезд из Киева
В столицу России прибыл поезд №906/905 из Киева. Специальный состав курсирует между Москвой и Киевом, перевозя на родину граждан России и Украины. Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
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Общество
Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад
Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Экономика
Рецессия в России становится почти неизбежной
Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
Происшествия
В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина
В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Общество
Живущая в Италии россиянка напугала соотечественников
Общество
В России представлен препарат для лечения коронавируса
Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
Культура
Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» во время коронавируса
Шоу-бизнес
Собчак рассказала, где Лещенко мог заразить коронавирусом других людей
Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко, который болен коронавирусом, мог заразить своих коллег на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Винокур рассказал о состоянии Лещенко
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Общество
Компания OneWeb объявила о банкротстве
Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Политика
Италия может выйти из Евросоюза
Италия уже заблокировала решение саммита ЕС по борьбе с коронавирусом. Италия может выйти из Евросоюза.
Общество
Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.
Политика
Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Происшествия
В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус
Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Путешествия
Постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение «в никуда»
Постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение из гостиницы, несмотря на оплаченное проживание до 30 марта.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Здоровье
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Политика
Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Общество
Более 260 тысяч человек прошли тест на коронавирус в России
Более 260 тысяч человек в России прошли тест на коронавирус нового типа COVID-19.
Политика
Российские военные начали работы по дезинфекции в итальянском Бергамо
Российские военные специалисты прибыли в итальянский город Бергамо для борьбы с коронавирусом. Они приступили к оказанию помощи гражданам.
Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов
Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Политика
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Гаджеты
Huawei выпустила абсолютно новую прошивку для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально сообщила о выходе обновленной оболочки EMUI 10.1 для своих смартфонов, которая получила массу полезных нововведений.