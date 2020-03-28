В столицу России прибыл поезд №906/905 из Киева. Специальный состав курсирует между Москвой и Киевом, перевозя на родину граждан России и Украины. Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Общество Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Экономика Рецессия в России становится почти неизбежной Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.

Происшествия В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.

Общество В России представлен препарат для лечения коронавируса Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Общество В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Политика Италия может выйти из Евросоюза Италия уже заблокировала решение саммита ЕС по борьбе с коронавирусом. Италия может выйти из Евросоюза.

Общество Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.

Общество WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.

Происшествия В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Здоровье Врачи установили время сохранения коронавируса в организме Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.